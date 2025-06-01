Mardin 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Bu durum, yazın başlangıcına işaret ediyor. Sıcaklıklar, Mardin'in Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 33.8°C, gece sıcaklığı ise 18.8°C olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Bu, biraz daha serin bir gün olacağını gösteriyor. 3 Haziran Salı günü ise hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Yazın sıcak günleri devam ediyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.