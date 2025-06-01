HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların ve güneşli bir günün beklendiğini gösteriyor.

Mardin 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gün boyunca hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Bu durum, yazın başlangıcına işaret ediyor. Sıcaklıklar, Mardin'in Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 33.8°C, gece sıcaklığı ise 18.8°C olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Bu, biraz daha serin bir gün olacağını gösteriyor. 3 Haziran Salı günü ise hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Yazın sıcak günleri devam ediyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!
Asistan doktorun şüpheli ölümü! Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.