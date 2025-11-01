HABER

Mardin 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli şekilde seyredecek. Gündüz sıcaklık 19°C, akşam ise 17°C olacak. Düşük nem oranı cilt kuruluğuna neden olabileceğinden nemlendirici kullanmak faydalı. 2 Kasım Pazar günü de hava benzer şekilde açık kalacak, sıcaklık 20°C civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaşanacak. Serin sabah ve akşam saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. İşte detaylar...

Mardin'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 19°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %23 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 2 Kasım Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günde parçalı bulutlu hava bekleniyor. O gün sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Gün ve akşam arasındaki sıcaklık farkları var. Sabah ve akşam saatlerinde hafif üst kat giysi bulundurmak faydalı olabilir. Düşük nem oranı cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanımı önerilir.

Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinlikleri rahatsızlık yaratmayacak. Genel olarak Mardin'de hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmalıyız. Uygun giyinmek ve cilt bakımı önlemleri almak, konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

