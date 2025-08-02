Mardin 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak geçecektir. Sıcaklık 24°C ile 37°C arasında değişecektir. Güneşli ve açık bir hava beklenmektedir. Rüzgar güney yönünden hafif estiği tahmin edilmektedir. Nem oranının %40 ile %70 arasında olması öngörülmektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecektir. Sıcaklıklar 23°C ile 40°C arasında değişecektir.

Ağustos ayında Mardin'in iklimi yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları ile karakterizedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları ise 22.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı %21 civarındadır.

Böylesi sıcak ve kuru hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması gerekmektedir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu sayede vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin uygulanması önem taşımaktadır. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmesi gerekmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.