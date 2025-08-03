Mardin 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 24°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı %21 düzeyinde. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 6.57 km hızla esecek.

4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 40°C'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. 5 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 40.6°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde hava koşullarını zorlaştıracak.

Böylesi sıcak ve kuru hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, hassas grupların dışarıda olmaması daha sağlıklı olacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu ve solunum problemleri yaşanabilir. Nemlendirici kullanımı ve solunum yollarını koruyacak önlemler alınmalıdır. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi, toz ve alerjenlerin havada daha fazla bulunmasına yol açabilir. Bu durum alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Alerjisi olanların dışarı çıkarken maske takmaları veya kapalı alanlarda kalmaları önerilir.

Mardin'de sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve hassas grupların sağlıklarını korumaları için gerekli önlemleri almaları önemlidir.