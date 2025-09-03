HABER

Mardin 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanıyor.

Ufuk Dağ

Mardin, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklıkları 38°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %24 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 3 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Eylül ayı hava koşullarına uygun olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları 22°C olacak. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 37°C, gece sıcaklıkları 23°C olarak bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları 22°C olarak tahmin ediliyor. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklıkları 35°C, gece sıcaklıkları 22°C seviyelerinde seyredecek. Bu veriler, Mardin'de sıcak ve güneşli bir hava hakim olacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler giyilmesi önerilir. Ayrıca, bol su içilmeli ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirilmeleri faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
