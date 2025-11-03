Mardin 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 3 Kasım Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20°C civarında. Gece ise sıcaklık 12°C seviyelerinde seyredecek. Salı günü hava bulutlu ve güneşli bir karışım gösterecek. Sıcaklıklar ise 20°C ile 10°C arasında değişecek. Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 19°C ile 11°C arasında olacak. Perşembe ve Cuma günleri hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 10°C arasında değişecek.

Kasım ayı boyunca Mardin'de hava sıcaklıkları genellikle 10°C ile 20°C arasında değişir. Ayın başlarında gündüzleri daha sıcak hissedilir. Geceleri ise hava daha serin olur. Ortalama nem oranı %50 ile %60 arasında seyreder. Yağış miktarı ise ay boyunca 0.2 mm ile 3.1 mm arasında değişiklik gösterir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gündüzleri güneşli havalarda güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek, sağlığınızı korur. Hafif yağmur ihtimali olan günlerde yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Ani yağışlardan korunmak için bu önlem faydalı olacaktır.