Mardin 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Yüksek sıcaklıklar dikkat çekecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C civarına çıkacak. Bu sıcaklıklar, birkaç gün boyunca devam edecek. 5 Ağustos Salı günü sıcaklık 39°C olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü ise 40°C'ye yükselecek. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık tekrar 39°C olacak. 8 Ağustos Cuma günü 41°C'ye, 9 Ağustos Cumartesi günü 42°C'ye ulaşacak. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 46°C'ye çıkması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması önemlidir. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi de önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Sıcak saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda olmamaları daha sağlıklıdır.

Ağustos ayında Mardin'in iklimi yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları ile karakterizedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları 22.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı %21 civarındadır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, yukarıda belirtilen önlemleri almak önemlidir. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, aşırı sıcaklardan korunmak sağlık için gereklidir.