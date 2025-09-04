Mardin 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Eylül Cuma günü 28°C, 6 Eylül Cumartesi günü 27°C, 7 Eylül Pazar günü ise 26°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava genel olarak güneşli kalacak ve yağış beklenmiyor. Mardin'in Eylül ayı boyunca gündüz sıcaklıklarının 30°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 18°C civarında olması bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Ayrıca, ağır yemeklerden kaçınıp hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek sindirim sistemini rahatlatır. Serin ortamlarda vakit geçirmek veya klimalı alanlarda bulunmak aşırı ısınmayı önler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların düzenli olarak su içmesi sağlanmalı ve aşırı sıcak ortamlardan uzak durmaları önemlidir.

Bu önlemler sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.