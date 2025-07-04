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Mardin 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak.

Mardin 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mardin'de 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 32°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %39, akşam saatlerinde %34 civarında olacak.

5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının gündüz 34°C, akşam ise 32°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %35, akşam saatlerinde %26 civarında olacak.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Dışarı çıkılması gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su tüketilmeli. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanarak güneş yanıklarından korunmak önemlidir. Hassas grupların, yaşlılar ve çocuklar gibi, daha dikkatli olmaları ve mümkünse serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak gereklidir. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması, aşırı sıcaklardan korunmaları açısından gereklidir. Su kaynaklarının temiz ve yeterli olduğu kontrol edilmelidir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Elektrik faturalarının artmaması için klima ve fan gibi soğutma cihazları gerektiği kadar kullanılmalıdır. Enerji verimli cihazlar tercih edilmelidir. Ayrıca, günün serin saatlerinde ev işleri yapılmalı ve gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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