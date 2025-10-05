HABER

Mardin 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık, güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir.

Gece sıcaklığın 19°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edebilir. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 29°C olacak. 7 Ekim Salı günü 26°C, 8 Ekim Çarşamba ve 9 Ekim Perşembe günleri ise 23°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu süreçte hava açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli havalarda öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Koruyucu kıyafetler giyilmesi de önerilir. Ayrıca, bol su içmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalacaklar, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında gölge alanlarda durmalıdır.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gereken gruplar vardır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların tedbirli olması gerekmektedir. Bu bireyler serin ortamlarda kalmalı veya evde zaman geçirmelidir. Sıcak havalarda araç kullanırken klima kullanımı önemlidir. Araç iç sıcaklığının aşırı yükselmesi engellenmelidir.

Hava koşullarının ani değişim gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre güncellemek olumsuzlukların önüne geçer.

