Mardin 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava ile karakterize olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 23°C'ye düşecek. Rüzgar hafif hızda esecek. Yağış ihtimali ise neredeyse sıfır. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 36°C olması bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü ise sıcaklığın 35°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 20-22°C arasında değişecek. Bu dönemde rüzgar hafif hızda esecek. Yağış ihtimali düşük olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Bölgede hava sıcaklıklarının yüksek olması, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır.

Günlük hava durumunu takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenize yardımcı olur. Bu şekilde olası sürprizlerden kaçınmış olursunuz.