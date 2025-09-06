HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Mardin 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mardin'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C ile 21°C arasında olacak. Rüzgar hafif esecek. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. 8 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 34°C seviyelerinde tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günlerinde hava sıcaklıkları 34°C civarında olacağı, gece sıcaklıklarının ise 18°C ile 21°C arasında değişeceği öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Yağış ihtimali düşük olacak.

Bölgede hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak da yarar sağlar. Günlük hava durumunu takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenize yardımcı olur. Bu, olası sürprizlerden kaçınmanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyorSavcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.