Mardin 06 Mayıs Salı hava durumu: Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacaktır. Mayıs ayı boyunca Mardin'de ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişmektedir. Düşük sıcaklıklar ise 5°C ile 14°C arasında seyretmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 7 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacaktır. 8 Mayıs Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 22°C, gece sıcaklıklarının ise 15°C olması tahmin edilmektedir. 9 Mayıs Cuma günü hava azalan bulutlarla birlikte geçecektir. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 17°C civarında olacaktır. 10 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında öngörülmektedir.

Mayıs ayı boyunca Mardin'deki ortalama nem oranı %42 civarındadır. Ayrıca yağmurlu gün sayısı 4'tür. Bu dönemde hava genellikle ılıman ve kuru olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında, geceleri ise 5°C ile 14°C arasında değişmektedir.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebileceğinden, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak da önemlidir. Gün içinde güneşli havalarda güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.