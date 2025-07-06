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Mardin 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mardin 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin, 6 Temmuz 2025 Pazar günü güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece ise 25°C civarında olacak. Rüzgar hızı 42 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. 7 Temmuz Pazartesi günü 38°C, 8 Temmuz Salı günü 39°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 39°C ve 10 Temmuz Perşembe günü 40°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz aylarında alışık olduğumuz yüksek değerlerdir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorlayıcı hale gelebilir. Güneş ışınları dik açılardan geldiği için, serin ortamlarda kalmak ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir.

Sıcak hava, vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu dönemde bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, daha dikkatli olmalı ve gerekiyorsa serin ortamlarda vakit geçirmelidir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Hava koşulları kuru ve sıcak olacaktır. Bu nedenle, düşük nem oranı cilt kuruluğu gibi sorunlara yol açabilir. Nemlendirici ürünlerin kullanılması ve cildin düzenli olarak nemlendirilmesi faydalı olacaktır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve kuru hava koşulları devam edecektir. Kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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