HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 7 Aralık 2025 Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 13°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü hafif sağanaklar, 9 Aralık Salı günü ise yer yer yağışlar öngörülüyor. Bu süreçte su geçirmez giysiler giymek ve kaygan zeminlerde dikkatli olmak önem taşıyor. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı. Su sızmalarına karşı evlerin kapı ve pencereleri kontrol edilmeli.

Mardin 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık 13°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %98 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:15. Gün batımı ise 16:58 olarak hesaplanmıştır.

8 Aralık Pazartesi günü hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 8°C arasında olacak. 9 Aralık Salı günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 14°C ile 5°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü artan bulutlar olacak. Sıcaklık 14°C ile 4°C arasına düşecek.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları görülecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağmur, yolları kaygan hale getirebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak gerekmektedir. Dikkatli sürüş yapmak önemli bir önlemdir. Evlerde su sızmalarına karşı pencere ve kapıların düzgün kapandığından emin olunmalıdır. Su birikintilerinin oluşabileceği alanlarda önlemler alınmalıdır. Bu şekilde yaklaşan yağışlı günlerde daha güvenli bir yaşam sürdürülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Park halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldıPark halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.