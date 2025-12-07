Mardin 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık 13°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %98 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:15. Gün batımı ise 16:58 olarak hesaplanmıştır.

8 Aralık Pazartesi günü hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 8°C arasında olacak. 9 Aralık Salı günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 14°C ile 5°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü artan bulutlar olacak. Sıcaklık 14°C ile 4°C arasına düşecek.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları görülecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağmur, yolları kaygan hale getirebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak gerekmektedir. Dikkatli sürüş yapmak önemli bir önlemdir. Evlerde su sızmalarına karşı pencere ve kapıların düzgün kapandığından emin olunmalıdır. Su birikintilerinin oluşabileceği alanlarda önlemler alınmalıdır. Bu şekilde yaklaşan yağışlı günlerde daha güvenli bir yaşam sürdürülebilir.