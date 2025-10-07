Mardin 07 Ekim Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 7 Ekim 2025 Salı günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 26°C civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 14°C seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %7 gibi düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte yaklaşık 3.44 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklığın 26°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 14°C'ye düşecek. 9 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının ise 15°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönem boyunca hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Düşük nem oranları ve hafif rüzgârlar hava kalitesini olumlu etkileyecek.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 26°C civarında olacak. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek iyi bir fikir. Gece sıcaklıkları 14°C'ye düştüğünde, serin havaya karşı hazırlıklı olmak için bir ceket almanız faydalı olacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu riski bulunuyor. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Hafif rüzgar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Mardin'de önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Serin akşamlar için hazırlıklı olmak ve cilt sağlığını korumak önemlidir.