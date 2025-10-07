HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 07 Ekim Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 7 Ekim 2025 Salı günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Mardin 07 Ekim Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mardin'de 7 Ekim 2025 Salı günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 26°C civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 14°C seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %7 gibi düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte yaklaşık 3.44 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklığın 26°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 14°C'ye düşecek. 9 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının ise 15°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönem boyunca hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Düşük nem oranları ve hafif rüzgârlar hava kalitesini olumlu etkileyecek.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 26°C civarında olacak. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek iyi bir fikir. Gece sıcaklıkları 14°C'ye düştüğünde, serin havaya karşı hazırlıklı olmak için bir ceket almanız faydalı olacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu riski bulunuyor. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Hafif rüzgar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Mardin'de önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Serin akşamlar için hazırlıklı olmak ve cilt sağlığını korumak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İskenderun'da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecekİskenderun'da masaj salonlarına denetim! 19 yabancı uyruklu kadın deport edilecek
Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.