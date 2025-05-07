Mardin 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece ise 13°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Mardin'de Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 20°C ile 27°C arasında, gece sıcaklıkları ise 12°C ile 14°C arasında değişir.

8 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava var. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 16°C olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak.

Mayıs ayı, Mardin'de genellikle ılıman ve güneşli bir hava ile karakterizedir. Zaman zaman yağışlı günler de görülebilir. Örneğin, 1 Mayıs Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamalısınız.

Hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Bu önlemler, Mardin'de Mayıs ayının değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.