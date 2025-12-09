HABER

Mardin 09 Aralık Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 9 Aralık 2025 tarihinde orta şiddette çiseleyen yağmurlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklığın 7.2°C olacağı tahmin ediliyor. 10 Aralık'ta hafif sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklık 6°C ile 11°C arasında değişecek. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken kat kat giyinmek, su geçirmeyen ayakkabılar giymek ve şemsiye bulundurmak oldukça önemli.

Doğukan Akbayır

Mardin'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu yerel kaynaklara göre orta şiddetli çiseleyen yağmurlu olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca en düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 7.2°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %69, rüzgar hızı 9.9 km/saat olarak beklenmektedir.

10 Aralık Çarşamba günü hafif sağanak yağmurların etkili olması beklenmektedir. Sıcaklıklar 6°C ile 11°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 7.3°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %96, rüzgar hızı ise 20.5 km/saat olarak öngörülmektedir.

11 Aralık Perşembe günü hafif çiseleyen yağmurların devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar 6°C ile 10°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 6.7°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %96, rüzgar hızı ise 4.2 km/saat olarak öngörülmektedir.

12 Aralık Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmurların etkili olması beklenmektedir. Sıcaklıklar 6°C ile 8°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 6.2°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli ve şemsiye bulundurulmalıdır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir. Evde kalanlar için odaların iyi havalandırılması önerilmektedir. Nemlendirici cihazların kullanılması da faydalı olacaktır.

