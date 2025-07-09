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Mardin 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak.

Mardin 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Mardin, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C'ye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 26°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 17 km/saat olacak. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik yaz koşullarına uygun. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları ile karakterize edilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Temmuz Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 40°C'ye ulaşması bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü çok sıcak bir hava olacak. Sıcaklıkların 42°C'ye çıkması öngörülüyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 42°C seviyelerinde kalacak. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar yine 42°C'ye ulaşacak. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 46°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bir risk oluşturuyor. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir. Bu önlemler, yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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