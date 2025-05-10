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Mardin 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. Mardin'de hava durumu yer yer bulutlarla karışık güneş ışığıyla birlikte 25°C'ye kadar yükselecek.

Mardin 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığıyla birlikte 25°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 20°C ile 26°C arasında, gece sıcaklıkları ise 12°C ile 13°C arasında değişir.

Önümüzdeki günlerde 11 Mayıs Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüzleri 22°C ile 25°C arasında, gece ise 10°C ile 12°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Mardin'de Mayıs ayı, genellikle ılıman ve kuru bir dönemdir. Bu dönemde nem oranı ortalama %42 civarındadır. Yağış miktarı ise 33 mm olarak kaydedilmiştir.

Bu hava koşullarında, gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşılık vermek için yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Sıcaklıkların ılıman olması nedeniyle, aşırı sıcaklardan korunmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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