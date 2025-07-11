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Mardin 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 11 Temmuz 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Mardin 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin, 11 Temmuz 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 42°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu durum, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer sıcaklıklar devam edecek. 12 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 43°C'ye yükselmesi öngörülüyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 44°C'ye ulaşarak haftanın en yüksek değerine ulaşması bekleniyor. 14 Temmuz Pazartesi gününde sıcaklık biraz düşerek 42°C seviyelerine gerileyecek. Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmalısınız.

Evde kaldığınızda, klima veya vantilatör kullanarak serin ortamlarda bulunmalısınız. Perdeleri kapalı tutarak güneş ışığının içeri girmesini engelleyebilirsiniz. Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha risklidir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar elektrik tüketimini artırabilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak faydalı olacaktır. Mardin'de beklenen yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı ve sağlığı olumsuz etkileyebilir. Gerekli önlemleri alarak ve hava koşullarına uygun davranarak, bu dönemi daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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