MSB'den Kıbrıs açıklaması! "Gelişmeler izleniyor"

MSB'nin haftalık basın toplantısında kritik açıklamalar yer aldı. Açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"GELİŞMELER İZLENİYOR"

"Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.

Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.

Kıbrıs'taki gelişmeler izleniyor. Yunanistan adaları silahlandırmamalı. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak"