HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MSB'den Kıbrıs açıklaması! "Gelişmeler izleniyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın toplantısı düzenledi. Gündemin Kıbrıs olduğu toplantıda kritik açıklamalarda bulunuldu. MSB'den yapılan açıklamada "Kıbrıs'taki gelişmeler izleniyor. Yunanistan adaları silahlandırmamalı. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den Kıbrıs açıklaması! "Gelişmeler izleniyor"
Doğukan Akbayır

MSB'nin haftalık basın toplantısında kritik açıklamalar yer aldı. Açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"GELİŞMELER İZLENİYOR"

"Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.

Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.

Kıbrıs'taki gelişmeler izleniyor. Yunanistan adaları silahlandırmamalı. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak"

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da araç şarampole devrildi: 2 yaralıElazığ’da araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Son dakika: Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındıSon dakika: Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.