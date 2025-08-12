Mardin 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava ile karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, açık havada vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 20°C civarına düşmesi öngörülüyor. Bu durum, akşam saatlerinde daha serin bir ortam sağlar.

13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 14 Ağustos Perşembe günü de 36°C olması tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cuma günü de sıcaklık 36°C civarında olacak. Bu veriler, Mardin'de sıcak ve güneşli günlerin süreceğini gösteriyor.

Böylesi sıcak ve kuru hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması öneriliyor. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu sayede vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır.

Ağustos ayında Mardin'in iklimi yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları ile karakterizedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları ise 22.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı %21 civarındadır.

Bu nedenle, Mardin'de açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için önlemleri almaları ve vücut ısılarını dengede tutmaları önemlidir. Aksi takdirde, aşırı sıcakların olumsuz etkileriyle karşılaşılabilir.