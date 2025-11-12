Mardin 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 20°C olacak. Gece saatlerinde ise 14°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 13°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %30 düzeyinde. Rüzgar hızı 15 km/saat olacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü sabah sıcaklığı 19°C olacak. Gece ise sıcaklık 15°C olarak öngörülüyor. 14 Kasım Cuma günü sabah 19°C, gece 13°C sıcaklıklar bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü sabah 17°C, gece ise 11°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle kapalı ve bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.