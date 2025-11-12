HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 12 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sabah sıcaklığı 20°C, gece ise 14°C olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklık 13°C olarak tahmin edilirken, nem oranı %30 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat ile güneydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat edilmesi gerekiyor. Planlama yaparken hava durumu göz önünde bulundurulmalı.

Mardin 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Mardin'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 20°C olacak. Gece saatlerinde ise 14°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 13°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %30 düzeyinde. Rüzgar hızı 15 km/saat olacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü sabah sıcaklığı 19°C olacak. Gece ise sıcaklık 15°C olarak öngörülüyor. 14 Kasım Cuma günü sabah 19°C, gece 13°C sıcaklıklar bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü sabah 17°C, gece ise 11°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle kapalı ve bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.