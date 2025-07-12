Mardin 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 44°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Nem oranının düşük olması nedeniyle hava daha da bunaltıcı hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Temmuz Pazar günü, sıcaklıkların 45°C'ye ulaşması öngörülüyor. 14 Temmuz Pazartesi günü, sıcaklıklar 42°C civarında seyredecek. 15 Temmuz Salı günü ise sıcaklıkların 44°C'ye kadar çıkması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda su tüketiminin artırılması önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi de gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların erken saatlerde veya akşam serinliğinde çalışmaları faydalı olur. Hayvanların serin ortamlarda tutulması ve sulama sistemlerinin etkin kullanılması da gerekmektedir. Bu önlemler, insan sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca tarımsal verimliliği artırır.

Mardin'de yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması önemlidir.