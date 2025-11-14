HABER

Mardin 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 10.4°C ile 12.8°C arasında olacak. Nem oranı %55 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak ölçülecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler görülecek. Sağanak yağmurlar, sıcaklık düşüşleri ve güneşli günler hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hava durumu günlük planlarında dikkatle kontrol edilmeli.

Cansu Akalp

Mardin'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 10.4°C ile 12.8°C arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranının %55 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 06:55, gün batımı ise 17:07 olarak belirlendi.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü yer yer şiddetli sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 14°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar gününde de hafif sağanaklar devam edecek. Sıcaklıklar 5°C ile 14°C arasında olacak. 17 Kasım Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 16°C arasında seyredecek. 18 Kasım Salı günü, hava sıcaklığı 4°C ile 18°C arasında olacak. 19 Kasım Çarşamba günü benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 18°C arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 9°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Şiddetli yağmurların olduğu günlerde, su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Islanmamak için uygun kıyafetler giymek gerekmektedir. Rüzgar hızının arttığı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlardan mümkünse kapalı alanlara geçilmelidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafet ve ekipmanlarla hazırlıklı olmanız önemlidir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi en aza indirecektir.

