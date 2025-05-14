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Mardin 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 14 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Mardin'de hava durumu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek.

Mardin 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durumdur.

15 Mayıs Perşembe günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Yine yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Maksimum sıcaklık 16°C, minimum sıcaklık 10°C olarak tahmin edilmektedir. 16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıklarının artacağı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü hava koşullarının daha da iyileşeceği öngörülüyor. Güneşli bir gün yaşanacak. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olacak.

14 ve 15 Mayıs tarihindeki yağışlı günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde, su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Ayrıca, ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek ve dışarıda geçirilen süreyi minimumda tutmak faydalı olacaktır. Yağışların ardından oluşabilecek çamur ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Bu, olası kazaların önüne geçilmesine yardımcı olur.

16 ve 17 Mayıs tarihlerindeki daha sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir ortam sunacaktır. Bu günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Su kaybını önlemek amacıyla bol su tüketimi önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmek sağlıklı olacaktır.

Mardin'de 14-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlanan etkinliklere göre uygun hazırlıkların yapılması ve hava durumunun düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Bu, konforlu ve güvenli bir deneyim için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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