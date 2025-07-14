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Mardin 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecektir.

Mardin 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 26°C seviyelerinde seyredecek. Salı günü hava sıcaklıkları 33°C'ye düşecek. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklıklar 29°C ile 30°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlara uygun bir ortam sağlayacak. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmaları önerilmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak da zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.

Rüzgar hızlarının düşük kalması bekleniyor. Bu durum, hava koşullarının sakin olacağı anlamına geliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlarken, aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları sürecektir. Bu dönemde aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak hayati önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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