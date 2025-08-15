HABER

Mardin 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 15 Ağustos 2025 Cuma günü aşırı sıcak ve güneşli bir havaya sahip olacak.

Cansu Akalp

Mardin, 15 Ağustos 2025 Cuma günü aşırı sıcak ve güneşli bir havaya sahip olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarına düşecektir. Bu, akşam saatlerinde daha serin bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 16 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 41°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 39°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, Mardin'de sıcak ve güneşli günlerin süreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu günlerde, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bu, cildinizi zararlı UV ışınlarından korur. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklıdır. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

