Mardin 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 24°C civarında. Yağış ihtimali %10 ile düşük. Bu, Mayıs ayının tipik hava koşullarına uygun. Mardin'de Mayıs ayında ortalama sıcaklık 20,2°C, yağış miktarı ise 33 mm civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü 27°C, 17 Mayıs Cumartesi günü 32°C ve 18 Mayıs Pazar günü 33°C’ye ulaşması öngörülüyor. Bu, Mardin'in yaz aylarına doğru hızla ısındığını gösteriyor. Gündüzleri sıcaklıklar artarken, akşam ve gece saatlerinde serinlik hissi azalacak.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmalısınız. Bol su içmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanarak güneş yanıklarından korunmalısınız.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, 19 Mayıs Pazartesi günü %80 yağış ihtimali bulunuyor. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtiliyor. Bu durum, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durmak, kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Şiddetli rüzgarların etkisiyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca ortalama 4 yağmurlu gün yaşanıyor. Güneşli gün sayısı ise 19'dur. Mayıs ayı genellikle güneşli ve ılımandır, ancak zaman zaman yağışlar da görülmektedir.

15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Mardin'de hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte uygun kıyafet ve su tüketimine özen göstermelisiniz. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.