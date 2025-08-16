HABER

Mardin 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu serin bir başlangıçla başlayacak.

Mardin 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Mardin'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu serin bir başlangıçla başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C'ye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 32°C, 19 Ağustos Salı günü 30°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 30°C civarında bekleniyor.

Ağustos ayında Mardin'de hava genellikle sıcak ve kuru olur. Ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları ise 22.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı %21 civarındadır.

Sıcak ve kuru hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle belirtilen önlemlerin uygulanması, olası sağlık sorunlarını önlemek için önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.

hava durumu Mardin
