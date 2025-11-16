HABER

Mardin 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Muhtemel sağanak yağmurlar beklenirken, sıcaklıklar 2°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise saatte 3.9 km olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşmeler görülecek. Güneşli günler öncesinde dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih etmek önem taşıyor. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmek vücut ısısını koruyabilir.

Mardin'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Muhtemel sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %40 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 3.9 km olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:57'dir. Gün batımı ise 17:06 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme öngörülüyor. 17 Kasım Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3°C ile 10°C arasında olması tahmin ediliyor. 18 Kasım Salı günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında olacak. 19 Kasım Çarşamba ve 20 Kasım Perşembe günleri de güneşli ve ılıman hava koşulları bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabı tercihi de büyük bir avantaj sağlayabilir. Soğuk hava koşullarına karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Böylece vücut ısısını korumak mümkün olur. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak da önemlidir. Olumsuz hava şartlarının günlük aktiviteleri etkilemesi önlenebilir.

