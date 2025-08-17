HABER

Mardin 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 17 Ağustos 2025 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor.

Gündüz sıcaklığının 38°C civarına ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklıksa 23°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %21 civarında olacak. Rüzgar hafif, güney yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 18 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 39°C, gece ise 22°C olması bekleniyor. 19 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığının 39°C, gece ise 20°C seviyelerinde olacağı öngörülüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 38°C, gece sıcaklığının ise 22°C olması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmasını gerektiriyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanlar, sabahın erken saatlerinde sulama işlemlerini yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önleyecektir. Alınan bu önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

