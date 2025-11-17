Mardin 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C. Gece ise en düşük sıcaklık 2°C civarında seyredecek. Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 11°C'ye ulaşacak. Açık hava koşulları devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günleri benzer şekilde güneşli geçecek. Sıcaklıklar 13°C civarında olacak.

Bu dönemde Mardin'de yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları dikkate alınmalı. Sabah ve akşam saatlerinde daha serin olabilir.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için bu dönem uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak gerekir.