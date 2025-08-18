Mardin 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 21°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 20°C olması tahmin ediliyor. 20 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 21°C olacak. 21 Ağustos Perşembe günü ise gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 26°C öngörülüyor.

Ağustos ayı boyunca Mardin'de hava sıcaklıkları genellikle yüksek. Ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları ise 22.9°C civarında seyrediyor. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşük ve nem oranı %21 civarında.

Böylesi sıcak ve kuru koşullarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak gerekir. Koruyucu giysiler giymek cilt sağlığını korur. Bol su tüketimi, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını kontrol altında tutar. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olur.