Mardin 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18-20°C arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %29 civarında olacak.

19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık en yüksek 22.6°C, en düşük ise 13.7°C olacak. Nem oranı %51. Rüzgar hızı 4.5 km/h olarak tahmin ediliyor.

20 Ekim 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 23°C, en düşük 15°C olması tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatıdan 3.59 km/s hızında esecek. Nem oranı %21 civarında olacak.

21 Ekim 2025 Salı günü havası kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık en yüksek 21°C, en düşük ise 14°C olması bekleniyor. Rüzgar kuzeyden 3.37 km/s hızında esecek. Nem oranı %40 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Özellikle 19 Ekim Pazar günü yağış ihtimali var. Plan yaparken hava durumunu güncel olarak takip etmeniz faydalı olacaktır.

Sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmamaya özen gösterin. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçenektir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Cilt koruyucu ürünler uygulamak ve bol su içmek gereklidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Uygun kıyafet seçimi sağlığınızı koruyabilir.