Mardin 18 Eylül Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 18 Eylül 2025 Perşembe günü güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında ölçülecek. Nem oranı %25 civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Eylül ayı iklimine uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 19 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 19°C civarında olacak. 20 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 30°C, gece sıcaklıkları 19°C civarında seyredecek. 21 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Eylül ayı iklimine uygundur.

Mardin'de hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Rüzgar hızının artmasıyla birlikte toz ve kum fırtınalarına karşı tedbirli olmak gerekmektedir. Alerjik reaksiyonlara yatkın kişilerin dışarı çıkarken maske takmaları önerilir. Mümkünse kapalı alanlarda kalmaları da tavsiye edilir.