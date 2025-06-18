Mardin 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Nem oranı düşük seyredecek. Rüzgar hızı 19 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, Mardin'in tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 36°C'ye çıkması bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 37°C'ye yükselecek. 21 Haziran Cumartesi günü sıcaklıkların 38°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, koruyucu giysiler ve geniş kenarlı şapkalar kullanmalısınız. Bol su tüketimi, susuz kalmamak için hayati önem taşır. Ayrıca, güneş koruyucu kremler kullanarak cildinizi zararlı UV ışınlarından korumalısınız. Evde kalacağınız zamanlarda, serin ortamlarda bulunarak aşırı ısınmadan korunmalısınız. Bu önlemler, yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.