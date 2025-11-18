Mardin 18 Kasım Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 18 Kasım 2025 Salı günü, hava genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %55 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

19 Kasım Çarşamba günü, hava parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece 5°C civarında ölçülecek. 20 Kasım Perşembe günü, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece 8°C olarak öngörülüyor. 21 Kasım Cuma günü ise hava yine parçalı az bulutlu. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece 8°C seviyelerinde kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 2-3 km/saat arasında değişecek.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenlere elverişli görünüyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Bu nedenle, sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak önemlidir. Böylece bu güzel havadan en iyi şekilde yararlanmak mümkün olacaktır.