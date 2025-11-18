HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 18 Kasım Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 6°C civarında seyrediyor. Rüzgar hızı 9 km/saat, nem oranı ise %55 olarak ölçülüyor. 19 Kasım'da parçalı az bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 5°C olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önem taşıyor.

Mardin 18 Kasım Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Mardin'de 18 Kasım 2025 Salı günü, hava genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %55 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

19 Kasım Çarşamba günü, hava parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece 5°C civarında ölçülecek. 20 Kasım Perşembe günü, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece 8°C olarak öngörülüyor. 21 Kasım Cuma günü ise hava yine parçalı az bulutlu. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece 8°C seviyelerinde kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 2-3 km/saat arasında değişecek.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenlere elverişli görünüyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Bu nedenle, sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak önemlidir. Böylece bu güzel havadan en iyi şekilde yararlanmak mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkatCezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkat
3 ülkeyi işaret etti: 'Yerlerini biliyoruz, yok etmekten gurur duyarım' 3 ülkeyi işaret etti: 'Yerlerini biliyoruz, yok etmekten gurur duyarım'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.