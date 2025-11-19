Mardin 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Nem oranı %51 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 10 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:57, gün batımı saati 17:03 olacak.

Önümüzdeki günlerde hafif değişiklikler yaşanacak. 20 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18.3°C, gece ise en düşük sıcaklık 8.9°C tahmin ediliyor. 21 Kasım Cuma günü hava az bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 14.6°C, gece en düşük sıcaklık 8.5°C civarında olacak. 22 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16.5°C, gece en düşük sıcaklık 10.4°C bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 5-15°C aralığında seyredecek. Gün içinde hafif bir ceket veya kazak yeterli olabilir. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysilere ihtiyaç olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Bu nedenle görüş mesafesi azalabilir. Trafikte dikkatli olunmalı. Araçların farları kullanılmalıdır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca trafik kurallarına uyulması, güvenli bir yaşam için gereklidir. Bu dönemde sağlıklı kalmak için bu hususlara dikkat edilmelidir.