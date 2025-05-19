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Mardin 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 19 Mayıs Pazartesi hava durumu gündüz 23°C, gece ise 15°C olacak.

Mardin 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, gündüz 23°C, gece ise 15°C olacak. Hava genellikle güneşli ve açık. 20 Mayıs Salı günü hava puslu güneşli. 21 Mayıs Çarşamba günü de puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 24-25°C, gece 14-18°C arasında değişecek.

Mayıs ayı, Mardin için ılıman ve kuru bir dönemdir. Gündüz sıcaklıkları 20-26°C, gece sıcaklıkları ise 12-13°C arasında değişir. Nem oranı ortalama %42 civarındadır. Yağış miktarı ise 33 mm olarak kaydedilmiştir.

Bu dönemde gündüz güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Sabah ve akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmakta yarar vardır. Sıcaklıklar ılıman olduğu için, aşırı sıcaklardan korunmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının düşük olması nedeniyle, cildin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmak da iyi bir fikirdir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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