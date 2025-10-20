Mardin 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecektir. Gündüz sıcaklık 25°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 15°C’ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %38 civarında tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 17 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler yaşanacak. 21 Ekim Salı günü sıcaklık 24°C seviyelerine çıkacak. 22 Ekim Çarşamba günü ise sıcaklık 25°C olarak öngörülüyor. 21 Ekim’de bulutlu bir hava bekleniyor. 22 Ekim’de ise kısmen güneşli bir hava olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya gözlük kullanılması önerilir. Ayrıca, 21 Ekim’de bulutluluğun artması nedeniyle ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir.