Mardin 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Bu, bölgenin Eylül iklimine uygun bir durumdur. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarlarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 21 Eylül Pazar günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 14°C arasında değişecek. 22 Eylül Pazartesi günü hafif puslu bir güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde Mardin'de hava ılıman ve güneşli kalacak. Rüzgarlı günlerde ise havada toz ve alerjenler artabilir. Açık hava etkinlikleri için dikkatli olmak faydalı olacaktır. Alerjik bünyeye sahip kişilerin önlem alması önerilir. Özellikle düzenli kontrol yapmak önemlidir.

Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında olacağı için hafif kıyafetler giyilebilir. Ancak akşamları sıcaklıklar 15°C civarına düşecektir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikirdir. Rüzgarın etkisi hissedilebilir. Özellikle açık alanlarda giyinmeye dikkat etmek gerekir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli olacak. Rüzgarlı günlerde alerjenlerin artabileceğini unutmamak gerekir. Akşamları sıcaklıkların düşmesi de önemli bir durumdur. Hava koşullarına uygun giyinmek konforlu bir deneyim sağlayacaktır. Alerjik reaksiyonlara karşı önlem almak da sağlık açısından önemlidir.