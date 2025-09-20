HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. İşte detaylar...

Mardin 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Bu, bölgenin Eylül iklimine uygun bir durumdur. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarlarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 21 Eylül Pazar günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 14°C arasında değişecek. 22 Eylül Pazartesi günü hafif puslu bir güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde Mardin'de hava ılıman ve güneşli kalacak. Rüzgarlı günlerde ise havada toz ve alerjenler artabilir. Açık hava etkinlikleri için dikkatli olmak faydalı olacaktır. Alerjik bünyeye sahip kişilerin önlem alması önerilir. Özellikle düzenli kontrol yapmak önemlidir.

Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında olacağı için hafif kıyafetler giyilebilir. Ancak akşamları sıcaklıklar 15°C civarına düşecektir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikirdir. Rüzgarın etkisi hissedilebilir. Özellikle açık alanlarda giyinmeye dikkat etmek gerekir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli olacak. Rüzgarlı günlerde alerjenlerin artabileceğini unutmamak gerekir. Akşamları sıcaklıkların düşmesi de önemli bir durumdur. Hava koşullarına uygun giyinmek konforlu bir deneyim sağlayacaktır. Alerjik reaksiyonlara karşı önlem almak da sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'deki peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorumAK Parti'deki peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorum
'Önemli değil' dedi: Hayatını kabusa çevirdi!'Önemli değil' dedi: Hayatını kabusa çevirdi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.