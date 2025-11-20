HABER

Mardin 20 Kasım Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 20 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genel olarak açık ve güneşli şekilde ilerleyecek. Gün içinde sıcaklık aralığı 14°C ile 18°C arasında değişecek. 21 ve 22 Kasım tarihlerinde de benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar etkili olabilir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket ve güneş kremi kullanmak önemlidir. İşte detaylar...

Mardin'de 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 14°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %48 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 8.8 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:01'de, gün batımı 17:03'te gerçekleşecek.

21 Kasım Cuma günü sıcaklık 14°C ile 18°C arasında olacak. 22 Kasım Cumartesi günü ise 16°C ile 19°C arasında seyredecek. Her iki gün de açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. 23 Kasım Pazar günü sıcaklık 17°C ile 18°C arasında olacak. 24 Kasım Pazartesi günü ise 16°C ile 17°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Bu günlerde de hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken ve akşam geç saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Uygun kıyafetler giyerek cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Rüzgar hızı düşük olduğu için olumsuz etkiler beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Hava koşulları ani değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

hava durumu Mardin
