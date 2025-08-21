HABER

Mardin 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 40°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Mardin, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığının 40°C, gece sıcaklığının ise yaklaşık 24°C olması tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 41°C, gece sıcaklığının ise 24°C civarında olması bekleniyor. 24 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığının 41°C, gece sıcaklığının ise 23°C olması öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmasını gerektiriyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmek önem taşır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanlar, sabahın erken saatlerinde sulama işlemlerini yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından büyük önem taşır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle, alınan önlemlerin uygulanması gereklidir. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, aşırı sıcaklardan korunmayı sağlar. Yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarı budur.

