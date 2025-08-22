HABER

Mardin 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 22 Ağustos 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Cansu Akalp

Mardin, 22 Ağustos 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

23 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 41°C, gece sıcaklığının ise 24°C olması tahmin ediliyor. 24 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığının 41°C, gece sıcaklığının ise 23°C olması öngörülüyor. 25 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 39°C, gece sıcaklığının ise 18°C olması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmasını gerektiriyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanlar, sabah erken saatlerde sulama işlemlerini yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önler.

Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından büyük önem taşır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin uygulanması önemlidir. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, aşırı sıcaklardan korunmayı sağlar. Yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarı budur.

