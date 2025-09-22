Mardin 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 22 Eylül Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Eylül ayı iklimine uygundur. Gündüzleri ılık, geceleri serin bir hava beklenmektedir.

23 Eylül Salı günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. 23 ve 24 Eylül Çarşamba günleri hava sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Bu günlerde bol güneş ışığı bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü hava serinleyecek. Sıcaklık 24°C'ye düşecek ve hafif bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bol su içmek önemlidir. Vücudu nemli tutmak için yeterli sıvı alınmalıdır. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da sağlığınız açısından gereklidir.