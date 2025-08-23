HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Mardin 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Ağustos ayındaki ortalama değerlerine yakın. Bu durum, bölgenin tipik yaz iklimini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 33°C olması tahmin ediliyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 31°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı da düşük seviyelerde kalacak.

Böylesi sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak gereklidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek önerilir. Klimalar veya vantilatörler iç mekanlarda rahatlık sağlayabilir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak sağlığı korumak açısından faydalıdır.

Mardin'in Ağustos ayındaki tipik iklimi göz önüne alındığında, sıcaklıklar yüksek, nem oranı düşük ve yağışsız bir hava beklenmektedir. Bu nedenle, bölgeye seyahat edeceklerin ve yerel halkın sıcak hava koşullarına uygun önlemler alması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minguzzi davasında yeni gelişme: Sedat Peker'in avukatı üstlendi!Minguzzi davasında yeni gelişme: Sedat Peker'in avukatı üstlendi!
Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kameradaYer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan KKM duyurusu: Sona erdi

Merkez Bankası'ndan KKM duyurusu: Sona erdi

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Hollanda'da İsrail krizi! Bakanlar peş peşe istifa kararı aldı

Hollanda'da İsrail krizi! Bakanlar peş peşe istifa kararı aldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.