HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 23 Eylül Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mardin 23 Eylül Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 23 Eylül 2025 Salı günü güneşli bir sabaha başlıyor. Hava sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 24 Eylül Çarşamba günü 34°C, 25 Eylül Perşembe günü 34°C ve 26 Eylül Cuma günü 33°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Mardin'in Eylül ayı için tipiktir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölgede kalmak önemlidir. Koruyucu krem kullanmak da faydalıdır.

Şehre seyahat edenlerin hava koşullarına dikkat etmesi tavsiye edilir. Bu önlemler, kişisel sağlık açısından büyük önem taşır. Bunun yanında genel yaşam kalitesini de artırır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da pazarcıların kavgası; 1 yaralıHatay’da pazarcıların kavgası; 1 yaralı
Manda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldıManda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.