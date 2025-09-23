Mardin 23 Eylül Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 23 Eylül 2025 Salı günü güneşli bir sabaha başlıyor. Hava sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 24 Eylül Çarşamba günü 34°C, 25 Eylül Perşembe günü 34°C ve 26 Eylül Cuma günü 33°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Mardin'in Eylül ayı için tipiktir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölgede kalmak önemlidir. Koruyucu krem kullanmak da faydalıdır.

Şehre seyahat edenlerin hava koşullarına dikkat etmesi tavsiye edilir. Bu önlemler, kişisel sağlık açısından büyük önem taşır. Bunun yanında genel yaşam kalitesini de artırır.