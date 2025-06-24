Mardin 24 Haziran Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, gündüz saatlerinde 34°C, gece saatlerinde ise 20°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

25 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 35°C, gece sıcaklığının ise 21°C olması öngörülüyor. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 35°C gündüz ve 21°C gece seviyelerinde seyredecek. 27 Haziran Cuma günü de gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C olarak tahmin ediliyor. 28 Haziran Cumartesi günü benzer sıcaklıklar, gündüz 35°C ve gece 21°C civarında bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığının 35°C, gece sıcaklığının ise 21°C olması öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 35°C, gece sıcaklığının 20°C olması tahmin ediliyor.

Mardin'de Haziran ayı, ortalama 33.8°C gündüz ve 18.8°C gece sıcaklıklarıyla sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı ise %24 civarındadır.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle şapka veya şemsiye kullanılması faydalı olacaktır. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif yiyecekler seçilmelidir. Bu, sindirim sisteminin aşırı yüklenmesini engeller. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak, aşırı sıcaklardan korunmak açısından önemlidir. Spor ve ağır fiziksel aktiviteler ise günün serin saatlerine kaydırılmalıdır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.